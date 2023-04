Berrettini-Cressy orario e tv, ATP Montecarlo: quando inizia, programma, streaming (Di domenica 9 aprile 2023) Matteo Berrettini affronterà Maxime Cressy al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’appuntamento è per lunedì 10 aprile, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Court Rainier III dopo il match tra lo svizzero Stan Wawrinka e l’olandese Tallon Griekspoor. Il tennista italiano tornerà in scena dopo le pessime prestazioni offerte negli ultimi mesi, culminate con le eliminazioni al secondo turno al Masters 1000 di Indian Wells e al Masters 1000 di Miami, precedute dallo stop al primo turno agli Australian Open. Il romano è in grandissima difficoltà e ora è chiamato a invertire la rotta sulla terra battuta. Il numero 22 al mondo incrocerà il numero 38 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra il 26enne e il 25enne, separati da quasi 9 milioni di euro di guadagna e con un salto vittorie/sconfitte di 149-81 contro ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Matteoaffronterà Maximeal primo turno del Masters 1000 di. L’appuntamento è per lunedì 10 aprile, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Court Rainier III dopo il match tra lo svizzero Stan Wawrinka e l’olandese Tallon Griekspoor. Il tennista italiano tornerà in scena dopo le pessime prestazioni offerte negli ultimi mesi, culminate con le eliminazioni al secondo turno al Masters 1000 di Indian Wells e al Masters 1000 di Miami, precedute dallo stop al primo turno agli Australian Open. Il romano è in grandissima difficoltà e ora è chiamato a invertire la rotta sulla terra battuta. Il numero 22 al mondo incrocerà il numero 38 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra il 26enne e il 25enne, separati da quasi 9 milioni di euro di guadagna e con un salto vittorie/sconfitte di 149-81 contro ...

