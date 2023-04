Berrettini-Cressy in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Matteo Berrettini affronterà Maxime Cressy nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in partenza sui campi in terra battuta del Principato. Il tennista azzurro va a caccia di una vittoria che a livello Atp manca da Acapulco e proverà ad ottenerla contro lo statunitense Cressy. Non si può dire che il sorteggio non abbia sorriso a Berrettini, il quale debutterà contro un avversario imprevedibile, ma non particolarmente pericoloso sulla terra battuta. Inoltre Cressy non sta attraversando un gran momento di forma, tanto che ha perso gli ultimi cinque incontri giocati. Secondo i bookmakers sarà Matteo a scendere in campo nettamente favorito. Vietato però prendere sottogamba l’impegno, anche perché i due non si sono mai ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Matteoaffronterà Maximenel primo turno deldi, torneo in partenza sui campi in terra battuta del Principato. Il tennista azzurro va a caccia di una vittoria che a livello Atp manca da Acapulco e proverà ad ottenerla contro lo statunitense. Non si può dire che il sorteggio non abbia sorriso a, il quale debutterà contro un avversario imprevedibile, ma non particolarmente pericoloso sulla terra battuta. Inoltrenon sta attraversando un gran momento di forma, tanto che ha perso gli ultimi cinque incontri giocati. Secondo i bookmakers sarà Matteo a scendere in campo nettamente favorito. Vietato però prendere sottogamba l’impegno, anche perché i due non si sono mai ...

