Berlusconi ricoverato | l' arrivo di Marina Berlusconi a San Raffaele a Pasqua

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Anche a Pasqua il 'fedelissimo' Marco Macrì rimane davanti all'ospedale San Raffaele di Milano dove da mercoledì è… - Agenzia_Ansa : Per Berlusconi un'altra notte tranquilla al San Raffaele dove è ricoverato da mercoledì scorso. 'Sono sereno perché… - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Anche a Pasqua il 'fedelissimo' Marco Macrì rimane davanti all'ospedale San Raffaele di Milano d… - mvcalcio : RT @Agenzia_Ansa: Anche a Pasqua il 'fedelissimo' Marco Macrì rimane davanti all'ospedale San Raffaele di Milano dove da mercoledì è ricove… -

- Restano complesse ma stabili le condizioni dell'ex premier che rimanein terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di ...Per Silvioè il quinto giorno in terapia intensiva. Il leader di Forza Italia è ancoraal primo piano sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova per un'infezione ...Domenica di Pasqua in ospedale per Silvioda mercoledì nel padiglione "Q" del San Raffaele nel reparto di terapia intensiva. Secondo fonti ospedaliere, anche la quarta notte è trascorsa tranquilla e nemmeno oggi sono ...

Quarta notte in terapia intensiva. Zangrillo: "Berlusconi risponde bene alle terapie" - La figlia Marina al San Raffaele, prima visita di oggi - La figlia Marina al San Raffaele, prima visita di oggi RaiNews

L'arrivo al San Raffaele di Marina Berlusconi dove si trova ricoverato il padre Silvio. Le immagini. (Alexander Jakhnagiev) ...«Anche davanti a una patologia grave, e in una situazione veramente difficile, lui sta rispondendo bene alle terapie». È questo l’ultimo aggiornamento del professor Alberto Zangrillo, medico personale ...