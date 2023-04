Berlusconi, quarta notte tranquilla: oggi nessun bollettino (Di domenica 9 aprile 2023) Milano, 9 apr. - (Adnkronos) - quarta notte in ospedale per Silvio Berlusconi, che trascorrerà il giorno di Pasqua nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Per I file prodotti da diverse agenzie , stando a quanto si apprende da fonti sanitarie, la notte appena passata è stata “tranquilla”. Le stesse fonti rivelano che oggi non è previsto alcun bollettino da parte dell'ospedale. Sono invece attese le visite da parte dei famigliari di Berlusconi: il fratello Paolo, e i figli, che nei giorni scorsi si sono sempre recati al nosocomio. Ieri è tornato a trovarlo ancora una volta il presidente di Mediaset, Fedele ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Milano, 9 apr. - (Adnkronos) -in ospedale per Silvio, che trascorrerà il giorno di Pasqua nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Per I file prodotti da diverse agenzie , stando a quanto si apprende da fonti sanitarie, laappena passata è stata “”. Le stesse fonti rivelano chenon è previsto alcunda parte dell'ospedale. Sono invece attese le visite da parte dei famigliari di: il fratello Paolo, e i figli, che nei giorni scorsi si sono sempre recati al nosocomio. Ieri è tornato a trovarlo ancora una volta il presidente di Mediaset, Fedele ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Candid_S_Voce : Berlusconi al San Raffaele, quarta notte tranquilla - - Giornaleditalia : #SilvioBerlusconialbertozangrillosanraffaele Berlusconi, quarta notte in ospedale in terapia intensiva. Zangrillo:… - monza_news : Pasqua al San Raffaele per Silvio Berlusconi: il punto dopo la quarta notte, oggi niente bollettini - Corriere : Berlusconi, quarta notte tranquilla. Zangrillo: «Quadro difficile, ma risponde bene» Live - MediasetTgcom24 : Silvio Berlusconi, quarta notte tranquilla al San Raffaele #9aprile -