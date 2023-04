Berlusconi | Pasqua di riposo | la figlia Marina gli ha fatto visita due volte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Anche a Pasqua il 'fedelissimo' Marco Macrì rimane davanti all'ospedale San Raffaele di Milano dove da mercoledì è… - Agenzia_Ansa : Per Silvio Berlusconi Pasqua al San Raffaele, visita lampo della figlia Marina. Nel primo pomeriggio si è recato in… - fanpage : #SilvioBerlusconi trascorrerà la Pasqua in terapia intensiva. Le condizioni dell'ex premier - Alessan67153720 : @aleCattaneo79 @berlusconi @forza_italia Buona Pasqua @aleCattaneo79 ?? - Open_gol : A fare visita al capo di Forza Italia anche l'altra figlia Eleonora e Orazio Fascina, padre della compagna del Cava… -

La prima figlia di Silvio, Marina, è tornata in serata all'ospedale San Raffaele, dove il padre è ricoverato da ... LA GIORNATAdi riposo per il presidente del Monza ed ex capo del ...di riposo per Silvio, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano dalla mattina di mercoledì 5 aprile. Le condizioni del Cavaliere sono in leggero miglioramento in un ...Silenzio. Nel giono di, il quinto per Silvioin terapia intensiva, i medici non rilasceranno bollettini e anche amici e parenti, dopo visite lampo di pochi minuti al leader di Forza Italia, hanno scelto di ...

Berlusconi ricoverato, la visita della figlia Marina e Confalonieri nel giorno di Pasqua Sky Tg24

Con il presidente la compagna Fascina e il suocero Orazio. Zangrillo lo visita e va via senza rilasciare dichiarazioni ...Berlusconi ricoverato, l'arrivo di Marina Berlusconi a San Raffaele a Pasqua 09 aprile 2023 L'arrivo al San Raffaele di Marina Berlusconi dove si trova ricoverato il padre Silvio. Le immagini. Fonte: ...