Berlusconi | in serata la figlia Marina torna per la seconda volta al San Raffaele Zangrillo lascia l’ospedale senza dichiarazioni

La prima figlia di Silvio Berlusconi, Marina, è tornata poche ore fa al San Raffaele dove il padre è ricoverato da cinque giorni: si tratta della seconda visita della presidente di Fininvest nel giorno di Pasqua. Era già stata nel primo pomeriggio nell'ospedale milanese per dare gli auguri di persona al capo di Forza Italia, rimanendo all'interno della struttura però soltanto dieci minuti. Ora la seconda visita. A raggiungere l'ex premier nel reparto di terapia intensiva anche un'altra delle figlie, Eleonora Berlusconi e poco dopo Orazio Fascina, padre di Marta Fascina, deputata di Forza Italia e compagna del Cavaliere, che dal giorno del ricovero non ha mai abbandonato la struttura sanitaria.

