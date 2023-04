Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : Premessso che non sono fan di #Berlusconi, lo sciame di odio, di battute disgustose dietro il #Berlusca in tendenza… - AnsaPuglia : Berlusconi: il fan di Lecce fuori dall'ospedale anche a Pasqua. 'Mai abbandonare gli amici, resto finché Silvio tor… - LaGazzettaWeb : Berlusconi, Pasqua tranquilla in ospedale: fuori c'è ancora il «fan» di Lecce - CaputoItalo : Lecce Chronicles da un'idea di Stefano Donno: Il fan di Berlusconi arrivato da Lecce: «Non mi mu... - pigrecor314 : @gubgfol @movarturolt @HuffPostItalia Guardi che Monti : berlusconi = Draghi : Conte. È questo che molti italiani,… -

Anche il giorno di Pasqua, il 'fedelissimo' Marco Macrì, rimane in attesa davanti all'ospedale San Raffaele di Milano, dove da mercoledì scorso è ricoverato Silvio. Arrivato venerdì mattina direttamente dalla provincia di Lecce, il supporter dice che "per Silvio ne vale la pena" perché "gli amici non si abbandonano mai, soprattutto nel momento del ......del Vernacoliere e come è facile intuire si riferisce ai problemi di salute di Silvio, ... La vignetta che allude alla morte del presidente di Forza Italia è però anche piaciuta a diversi...... per la nuova linea editoriale imposta da Pier Silvioil cammino si preannuncia in ... Scoppia una polemica in rete: isi ribellano per la scelta dei partecipanti Intanto in questi giorni ...

Berlusconi, il sostegno dei fan fuori dal San Raffaele di Milano TGCOM

Anche il giorno di Pasqua, il "fedelissimo" Marco Macrì, rimane in attesa davanti all’ospedale San Raffaele di Milano, dove da mercoledì scorso è ricoverato Silvio Berlusconi. Arrivato venerdì mattina ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...