Berlusconi ancora in terapia intensiva | il dottor Zangrillo | “Risponde bene alle cure”

(Di domenica 9 aprile 2023) Quarta notte inper Silvio, che affronta la giornata di Pasquaricoverato al primo piano sotterraneo dell’ospedale San Raffaele di Milano dove si trova per una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. La notte del leader 86enne sarebbe stata “tranquilla” come assicurano fonti dell’ospedale, circostanza che accresce l’ottimismo di familiari e amici. Peraltro, come annunciato sabato a sorpresa dal professore Albertosta reagendoalla, ha detto il primario di rianimazione replicando cosìvoci discordanti circolate nelle ultime ore.

Silvio Berlusconi ancora in ospedale, risponde bene alle terapie | Zangrillo: "Tutto va secondo gli standard attesi" TGCOM

Pasqua in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, quarta notte al San Raffaele. Tajani parla delle ripercussioni su presente e futuro di Forza Italia ...Silvio Berlusconi ha trascorso la quarta notte in ospedale al San Raffaele. Il Cavaliere conta tuttavia di "tornare in campo" in tempi brevi.