Bergamo, muore ex campione mountain bike Dario Acquaroli: forse malore in bici (Di domenica 9 aprile 2023) E' morto oggi, probabilmente per un malore in bici sulle montagne bergamasche, Dario Acquaroli, 48 anni, uomo simbolo del Mtb in Italia per un decennio. L'ex campione di mountain bike originario di San Giovanni Bianco e residente a San Pellegrino Terme, sempre nella Bergamasca, era atteso dalla sorella per il pranzo di Pasqua, ma non è mai arrivato. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni ciclisti che hanno trovato Acquaroli a terra, accanto alla sua bicicletta, lungo una mulattiera che da Cespedosio porta in paese, a Camerata Cormello. Sul posto è stato inviato dal 118 l'elicottero decollato da Como e il personale del Soccorso alpino. Vani i soccorsi.

