(Di domenica 9 aprile 2023) Simonepotrebbe cambiare diversi giocatori nellainiziale a Lisbona per il match di Champions League,– Secondo quanto riportato da SportMediaset, ci dovrebbero essere alcuni cambi da parte di Simonenellainiziale dell’in campo in casa delmartedì sera rispetto a quella schierata tra le mura amiche della Salernitana lo scorso venerdì. In difesa Alessandro Bastoni dovrebbe prendere il posto di Stefan de Vrij. A centrocampo Marcelo Brozovic dovrebbe sostituire Kristjan Asllani. In attacco la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez dovrebbe prendere il posto di Romelu Lukaku e Joaquin Correa.(3-2-5): 24 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Contro @OfficialUSLecce che ha fatto soffrire tutte le grandi e senza @victorosimhen9 la squadra di #Spalletti non… - internewsit : Benfica-Inter, rivoluzione in arrivo? Probabile formazione di Inzaghi - - MaveRic52862403 : @Inter 'mancano solo 2 giorni a Benfica-Inter' in questo momento la percepisco come una minaccia. - internewsit : Schmidt presenta Benfica-Inter in conferenza stampa: ecco l'orario - - therealDonera : RT @Darmumas: POV: È un'afosa giornata d'agosto, l'Inter è uscita col Benfica, è arrivata sesta in campionato, Ranieri ha sostituito Inzagh… -

Commenta per primo Ilperde un titolare per la doppia sfida contro l'. Nel corso del match perso contro il Porto si è infatti infortunato l'esterno Alexander Bah , che come riportato dal club lusitano ha ...PAROLE - "Sono convinto che se l'esce col, per me cambiano Inzaghi. Rischiano di non andare ...... il Milan si troverà di fronte i quasi campioni d'Italia del Napoli per poi eventualmente affrontare in semifinale i cugini dell'o il fortissimo. " Non sarà semplice, ma penso che la ...

Benfica-Inter, scelte già fatte per Inzaghi. Dzeko in vantaggio su Lukaku. Brozovic… fcinter1908

Per Inzaghi è decisamente un momento no. Oltre ai risultati che tardano ad arrivare, continuano la serie di infortuni, e per di più non si riescono a recuperare giocatori che sono fondamentali per que ...Il Benfica perde un titolare per la doppia sfida contro l'Inter. Nel corso del match perso contro il Porto si è infatti infortunato l'esterno Alexander Bah, che come riportato dal club lusitano ha rip ...