Benfica-Inter | Oliver l’arbitro in Champions League | la designazione

La sfida contro il Benfica è alle porte e bisognerà partire già da lì con il piede giusto. L'Inter è a due giorni dalla sfida contro il Benfica, una gara che vale la stagione e non solo la panchina per Inzaghi. Spazio anche per la settimana di Champions League che attende le nostre squadre: dalla super sfida Milan - Napoli all'impegno in Portogallo dell'Inter.

Benfica-Inter, scelte già fatte per Inzaghi. Dzeko in vantaggio su Lukaku. Brozovic… fcinter1908

Con due soli dubbi di formazione: a sinistra potrebbe partire nuovamente Robin Gosens dal primo minuto al posto di Federico Dimarco. Le scelte di formazione per il tecnico nerazzurro sono praticamente ...Il Benfica dovrebbe schierarsi in campo con un 4-2-3-1: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo in difesa; Florentino e Chiquinho davanti la difesa; Aursnes e Rafa Silva sulle corsie con ...