Benfica-Inter: emergenza in difesa per i lusitani (Di domenica 9 aprile 2023) emergenza in difesa per il Benfica, a seguito dell’infortunio di Alexander Bah avvenuto venerdì sera nel corso della partita contro il Porto. La squadra di Schmidt dovrà fare a meno non solo del terzino, ma anche di Otamendi al centro dato che l’argentino è squalificato. I favoriti per la sostituzione dei due sono Gilberto a destra e Morato, che non gioca titolare da due mesi e mezzo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023)inper il, a seguito dell’infortunio di Alexander Bah avvenuto venerdì sera nel corso della partita contro il Porto. La squadra di Schmidt dovrà fare a meno non solo del terzino, ma anche di Otamendi al centro dato che l’argentino è squalificato. I favoriti per la sostituzione dei due sono Gilberto a destra e Morato, che non gioca titolare da due mesi e mezzo. SportFace.

