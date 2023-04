Benfica-Inter, allarme difesa per i portoghesi: a rischio altro titolare (Di domenica 9 aprile 2023) difesa in allarme in casa Benfica in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter, in programma martedì sera. allarme difesa – Secondo quanto riportato da Record, il Benfica rischia di dover fare a meno di un altro titolare in difesa per il match di Champions League contro l’Inter, in programma a Lisbona il prossimo martedì 11 aprile. Ai sicuri assenti per la squadra portoghese saranno Nicolas Otamendi (per squalifica) e Alexander Bah (fuori per infortunio per quattro settimane) potrebbe aggiungersi Alejandro Grimaldo, a rischio per la partita contro la formazione di Simone Inzaghi. Fonte: Record.pt Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023)inin casain vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’, in programma martedì sera.– Secondo quanto riportato da Record, ilrischia di dover fare a meno di uninper il match di Champions League contro l’, in programma a Lisbona il prossimo martedì 11 aprile. Ai sicuri assenti per la squadra portoghese saranno Nicolas Otamendi (per squalifica) e Alexander Bah (fuori per infortunio per quattro settimane) potrebbe aggiungersi Alejandro Grimaldo, aper la partita contro la formazione di Simone Inzaghi. Fonte: Record.pt-News - Ultime notizie e ...

