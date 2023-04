Benevento-Spal (lunedì 10 aprile 2023 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 9 aprile 2023) Il turno di serie B di Pasquetta di apre con quella che è a tutti gli effetti e inaspettatamente (date le premesse di inizio stagione) una sfida salvezza: di fronte il Benevento e la Spal. Sono lontani i tempi della serie A per entrambe le squadre, che quest’anno hanno provato ad affidarsi a due allenatori di fatto esordienti in cadetteria InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 9 aprile 2023) Il turno di serie B di Pasquetta di apre con quella che è a tutti gli effetti e inaspettatamente (date le premesse di inizio stagione) una sfida salvezza: di fronte ile la. Sono lontani i tempi della serie A per entrambe le squadre, che quest’anno hanno provato ad affidarsi a due allenatori di fatto esordienti in cadetteria InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Benevento-SPAL, il pronostico di Serie B: sfida salvezza al Vigorito, occhio alla Multigol 2-3 #Benevento, Serie B… - Ftbnews24 : #Benevento-SPAL, Stellone: “Nessun calcolo, solo la vittoria può farci sperare” #Benevento, Serie B/Serie C, Spal - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Stellone: 'Con la Spal solo per vincere, il pari non serve' - ottopagine : Benevento, con la Spal Tello e Carfora sulla trequarti #Benevento - psb_original : ESCLUSIVA PSB - Jacobelli: 'Tacopina e Vigorito due opposti. Gilardino? Destinato a grandi successi' #SerieB -