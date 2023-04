Benedizione Urbi et Orbi, Papa Francesco chiede stop alle guerre (Di domenica 9 aprile 2023) “La comunità internazionale si adoperi a porre fine a questa guerra (Russia-Ucraina, nda) e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo, a partire dalla Siria, che attende ancora la pace”. È il messaggio pasquale di Papa Francesco per la Benedizione dell’Urbi et Orbi davanti a 100mila fedeli in piazza San Pietro. Il discorso è tutto incentrato sulla pace nel mondo e fra i popoli che devono “crescere in un cammino di fiducia reciproca: fiducia tra le persone, tra i popoli e le Nazioni”. “Preghiamo per quanti hanno perso familiari e amici e sono rimasti senza casa – conclude il Papa – possano ricevere conforto da Dio e aiuto dalla famiglia delle nazioni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 aprile 2023) “La comunità internazionale si adoperi a porre fine a questa guerra (Russia-Ucraina, nda) e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo, a partire dalla Siria, che attende ancora la pace”. È il messaggio pasquale diper ladell’etdavanti a 100mila fedeli in piazza San Pietro. Il discorso è tutto incentrato sulla pace nel mondo e fra i popoli che devono “crescere in un cammino di fiducia reciproca: fiducia tra le persone, tra i popoli e le Nazioni”. “Preghiamo per quanti hanno perso familiari e amici e sono rimasti senza casa – conclude il– possano ricevere conforto da Dio e aiuto dalla famiglia delle nazioni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

