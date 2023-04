Bencic-Jabeur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Charleston 2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Belinda Bencic se la vedrà contro Ons Jabeur nella finale del Wta 5000 di Charleston 2023. Per il secondo anno di fila saranno la tennista elvetica e la tunisina a contendersi il titolo del torneo in programma in South Carolina. Nonostante la pioggia si sia resa protagonista in questi ultimi giorni, Bencic ha impiegato pochi minuti per sbrigare la pratica Pegula in due set in mattinata e tornerà in campo a distanza di poco per l’atto conclusivo della competizione. Per Jabeur si tratta di un buona settimana, che arriva dopo un inizio di stagione caratterizato da diversi problemi fisici. La tunisina è in vantaggio 3-2 negli scontri diretti, ma Bencic si è aggiudicata in tre set la finale giocata su questo stesso campo ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Belindase la vedrà contro Onsnelladel Wta 5000 di. Per il secondo anno di fila saranno la tennista elvetica e la tunisina a contendersi il titolo del torneo in programma in South Carolina. Nonostante la pia si sia resa protagonista in questi ultimi giorni,ha impiegato pochi minuti per sbrigare la pratica Pegula in due set in mattinata e tornerà in campo a distanza di poco per l’atto conclusivo della competizione. Persi tratta di un buona settimana, che arriva dopo un inizio di stagione caratterizato da diversi problemi fisici. La tunisina è in vantaggio 3-2 negli scontri diretti, masi è aggiudicata in tre set lagiocata su questo stesso campo ...

