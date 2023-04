"Bella mia guarda che qui...": furibonda lite ad Amici, il gelo della De Filippi (Di domenica 9 aprile 2023) Altissima tensione ad Amici di Maria De Filippi tra Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Arisa. A far scoppiare la lite è l'esibizione di Cricca con Angelina. Arisa va subito all'attacco e critica i giudici per la scelta di schierare un duetto per l'ennesima volta sfuggendo così a una sfida uno a uno con Federica. i toni si accendono immediatamente subito dopo il via del serale: "Scusate ma perché giocate così? Perché non schierate il singolo e mettete in campo sempre il duetto?", tuona Arisa. A questo punto, mentre Maria De Filippi si gode la lite con un sorriso beffardo, interviene Lorella Cuccarini che ribatte: "Eh Bella mia devi saper giocare. Noi ci giochiamo al massimo le nostre opportunità. Perché forse hai paura di perdere?", afferma l'ex ballerina. Arisa è una furia: "Tutte le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Altissima tensione addi Maria Detra Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Arisa. A far scoppiare laè l'esibizione di Cricca con Angelina. Arisa va subito all'attacco e critica i giudici per la scelta di schierare un duetto per l'ennesima volta sfuggendo così a una sfida uno a uno con Federica. i toni si accendono immediatamente subito dopo il via del serale: "Scusate ma perché giocate così? Perché non schierate il singolo e mettete in campo sempre il duetto?", tuona Arisa. A questo punto, mentre Maria Desi gode lacon un sorriso beffardo, interviene Lorella Cuccarini che ribatte: "Ehmia devi saper giocare. Noi ci giochiamo al massimo le nostre opportunità. Perché forse hai paura di perdere?", afferma l'ex ballerina. Arisa è una furia: "Tutte le ...

