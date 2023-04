Bella Hadid parla della sua malattia su TikTok | “Ecco cosa mi causa il morbo di Lyme”

(Di domenica 9 aprile 2023), supermodi fama internazionale e sorellacelebre Gigi, ha deciso ancora una volta di mettersi a nudondo del suo fragile stato di salute psicofisico. Infatti, dopo aver affrontato con le decine di milioni di follower il problema di ansia e depressione di cui soffre ormai da molto tempo, l'ex fidanzata di The Weeknd ha condiviso recentemente un video sul suo profilo ufficiale diin cui ha raccontatolotta che sta sostenendo contro ladi, un'infezione trasmessa dalle zecche i cui sintomi possono sfociare addirittura in alterazioni neurologiche, cardiache o articolari....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yogaolic : RT @rep_napoli: TikTok, la top model Bella Hadid segue e scrive al salumiere Donato 'con mollica o senza': social scatenati [di Anna Laura… - fedstweets : mi sono fatta delle foto che non avete idea vi giuro ormai sono nella mia bella hadid era - sempliceAndi : @v7Met Bella hadid chi?? Gaia è più bella - cescxbieber : ma Bella Hadid è ancora fidanzata? non lì vedo più uscire insieme - rep_napoli : TikTok, la top model Bella Hadid segue e scrive al salumiere Donato 'con mollica o senza': social scatenati [di Ann… -

La top model interagisce con il salumiere partenopeo diventato famoso per i suoi video, lui le dedica un panino. Gli utenti: "Il metaverso esiste, è a ...Un po' come quella indossata dalla top model, che, lontano dai riflettori, veste spesso e volentieri capi decisamente XL . Se non ne possedete ancora una o quella che avete non ha la ...Eppure le celebrity che la amano sono tantissime: daa Kendall Jenner, la forma è allungata e avvolgente e ricorda quella degli occhiali sportivi. - - > Versace Spring Summer 2023 Quest'...

TikTok, la top model Bella Hadid segue il salumiere Donato 'con mollica o senza'. Lui le dedica un panino Repubblica TV

La top model interagisce con il salumiere partenopeo diventato famoso per i suoi video, lui le dedica un panino. Gli utenti: "Il metaverso esiste, ...Vi ricordate di Donato De Caprio, il salumiere social Ebbene, appena ha scoperto che fra i suoi follower c'era Bella Hadid le ha subito dedicato un video su TikTok ...