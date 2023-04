Becky Lynch | ”Troppe celebrità in WWE potrebbero portare alla morte la compagnia”

(Di domenica 9 aprile 2023)crede fermamente che la presenza diin WWE sia un terreno molto pericoloso. Ovviamente la presenza diin WWE di sicuro non passa come una novità, ma ultimamente i fan non hanno potuto fare altro che notare che queste(Logan Paul e Bad Bunny per citarne alcuni) prendono comunque la loro presenza ed i loro match molto seriamente. Per esempio Logan Paul ultimamente ha avuto diversi match in singolo che si sono fatti notare per la bravura dello YouTuber, chiudendo il cerchio con la faida con Seth Rollins. Parlando al Know Mercy con Stephen A. Smith,ha parlato del fatto di voler sempre includereall’interno di faide e storie nel mondo del pro wrestling. ...

Tasto dolente quello delle celebrità che, di tanto in tanto, calcano i ring della WWE. Questo fenomeno è molto più antico di quanto si pensi, affondando le proprie radici addirittura alla prima Wrestl ...Becky Lynch è al top da diversi anni e continua a essere una fonte di ispirazione per molti. The Man è una vera e propria Superstar e il suo fascino ha ormai varcato i confini del mainstream. Il wrest ...