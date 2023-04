Beatrice de France | “Creazione artistica come fare un figlio”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 9 aprile 2023) “La? Èun. Oggi più che mai è necessario ricordarci,fa l’arte, che non siamo solo un ammasso di molecole, una macchina biologica, ma esseri spirituali unici, con aspirazioni e una propria identità”. Fino al 16 aprile, al museo Giuliano Ghelli di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), sarà visitabile “Meriggio di ombre” la mostra personale dide, talentuosa artista franco-caledoniana che vive e lavora a Firenze. L’abbiamo intervistata. Quando è nata la sua vocazione per l’arte?“Mi è sempre piaciuto disegnare, fin da piccolissima. Mio padre mi ha incoraggiata a seguire questa strada (anche se i suoi gusti, in fatto di pittura, sono all’opposto rispetto ai miei). Dopo la maturità ho passato un ...