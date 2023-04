Beach volley | World Tour 2023 TRIONFO AZZURRO! Abbiati Andreatta vincono il Future di Tahiti! Oggi le finali di Itapema

(Di domenica 9 aprile 2023) Andreae Tizianoportano all’Italia la prima vittoria nel circuito mondiale di, aggiudicandosi il torneodi Tahiti con un percorso fatto di sole vittorie. Per la esperta coppia italiana si tratta del secondo successo nelballdopo quello ottenuto a Lubijana nel 2020 e del quarto podio. Lo scoglio più complicato da superare per la coppia azzurra era la semifinale contro gli statunitensi Satterfield/Urrutia che infatti si è trasformata in una vera e propria battaglia:si sono aggiudicati il primo set 21-19 e nel secondo parziale il finale è stato ricco di emozioni con gli italiani che hanno annullato un ...

Duecento campi da gioco lungo tutta la spiaggia dal porto fino al Marano, oltre 1.500 giovani atleti partecipanti da tutta Europa per quasi 10.000 presenze. Sono i numeri attesi a Riccione per la 24es ...