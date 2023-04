Battaglia di Bakhmut: “Qui è l’inferno”, il racconto del soldato (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – “A Bakhmut è l’inferno. Ma resistiamo”. Bakhmut continua ad essere il fulcro della guerra tra Ucraina e Russia. Le forze armate di Kiev resistono da settimane all’assalto portato dai reparti di Mosca e dagli uomini della Wagner. “Gli scontri a Bakhmut sono i più duri, si è a contatto diretto con il nemico”, dice Serih Chervatu, portavoce del comando orientale delle forze armate ucraine. “La via per i rifornimenti è ancora aperta, le forze ucraine mantengono le loro posizioni. Gli uomini della Wagner sono stati i più aggressivi, i russi mantengono un significativo vantaggio per l’artiglieria nelle zone in cui vengono portati i principali attacchi. Noi continuiamo a rifornire Bakhmut con munizioni, cibo e equipaggiamenti. E portiamo via i feriti”, aggiunge. I russi continuano ad ... Leggi su italiasera (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – “A. Ma resistiamo”.continua ad essere il fulcro della guerra tra Ucraina e Russia. Le forze armate di Kiev resistono da settimane all’assalto portato dai reparti di Mosca e dagli uomini della Wagner. “Gli scontri asono i più duri, si è a contatto diretto con il nemico”, dice Serih Chervatu, portavoce del comando orientale delle forze armate ucraine. “La via per i rifornimenti è ancora aperta, le forze ucraine mantengono le loro posizioni. Gli uomini della Wagner sono stati i più aggressivi, i russi mantengono un significativo vantaggio per l’artiglieria nelle zone in cui vengono portati i principali attacchi. Noi continuiamo a rifornirecon munizioni, cibo e equipaggiamenti. E portiamo via i feriti”, aggiunge. I russi continuano ad ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il fallimento dell’offensiva invernale. Dopo mesi di invio di soldati nell'Ucraina orientale, i progressi di Mosca… - silvanhoe : RT @agambella: Bakhmut. Anche nel giorno di Pasqua prosegue la dura battaglia urbana. I russi hanno catturato il commissariato di polizia,… - Flavr7 : RT @Lukyluke311: La battaglia di Bakhmut è costata la vita a un ex soldato della Bundeswehr, morto per le ferite riportate in un ospedale d… - LauraGi63815697 : RT @agambella: Bakhmut. Anche nel giorno di Pasqua prosegue la dura battaglia urbana. I russi hanno catturato il commissariato di polizia,… - Alberto199000 : RT @agambella: Bakhmut. Anche nel giorno di Pasqua prosegue la dura battaglia urbana. I russi hanno catturato il commissariato di polizia,… -