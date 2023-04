Basket Under 15 Maschile. La Kairos M&C Vibo Valentia, sbanca Soverato (Di domenica 9 aprile 2023) AD Nuovo Basket Soverato 58 -Kairos M&C Vibo Valentia 64 AD Nuovo Basket Soverato: Anastasio 7, Carello 12, Chiriaco 11, Paparazzo 4, Palermo 18, Paoletti 4, Rotundo 2, Corradini, Morello, Palaia, Scordamaglia, Trimboli. Kairos M&C Vibo Valentia: Evolo 2, Gioffrè 34, Anello 12, Ramondino 4 , Rondinelli, D’Ambrosio 3, Lico 9, Bruzzese, Monteleone, Ravese, Tamburro, Piccione T. Arbitri: Greco e Strongoli. Soverato Con una grandissima prova di Gregorio Gioffrè, autore di ben trentaquattro punti e fresco di convocazione con la rappresentativa regionale Under 15, che rappresenterà la Calabria al prestigioso Trofeo Città di Fondi, la Kairos Vibo ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 9 aprile 2023) AD Nuovo58 -M&C64 AD Nuovo: Anastasio 7, Carello 12, Chiriaco 11, Paparazzo 4, Palermo 18, Paoletti 4, Rotundo 2, Corradini, Morello, Palaia, Scordamaglia, Trimboli.M&C: Evolo 2, Gioffrè 34, Anello 12, Ramondino 4 , Rondinelli, D’Ambrosio 3, Lico 9, Bruzzese, Monteleone, Ravese, Tamburro, Piccione T. Arbitri: Greco e Strongoli.Con una grandissima prova di Gregorio Gioffrè, autore di ben trentaquattro punti e fresco di convocazione con la rappresentativa regionale15, che rappresenterà la Calabria al prestigioso Trofeo Città di Fondi, la...

