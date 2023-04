Basket, Serie A1 2022-2023: Milano batte Pesaro 102-70, cronaca e tabellino (Di domenica 9 aprile 2023) Emporio Armani Milano batte Carpegna Prosciutto Pesaro per 102-70 nella sfida valida per la venticinquesima giornata della Serie A1 2022/2023 di Basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Shabazz Napier, il quale mette a segno 22 punti, che servono a regalare la vittoria a Milano. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Moretti che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 19-22. Nel secondo quarto la situazione cambia di molto e si ribalta, con i padroni di casa che asfaltano completamente gli ospiti, mettendosi addirittura sul +19. Si va negli spogliatoi con ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Emporio ArmaniCarpegna Prosciuttoper 102-70 nella sfida valida per la venticinquesima giornata dellaA1di, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Shabazz Napier, il quale mette a segno 22 punti, che servono a regalare la vittoria a. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Moretti che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 19-22. Nel secondo quarto la situazione cambia di molto e si ribalta, con i padroni di casa che asfaltano completamente gli ospiti, mettendosi addirittura sul +19. Si va negli spogliatoi con ...

