Basket, Serie A: l’Olimpia Milano sconfigge Pesaro e avvicina la Virtus Bologna (Di domenica 9 aprile 2023) l’Olimpia Milano si aggiudica l’unica sfida in programma nella domenica di Pasqua per la venticinquesima giornata della Serie A di Basket. I Campioni d’Italia sconfiggono al Forum la Carpegna Prosciutto Pesaro per 102-70 in un match rimasto equilibrato solo per i primi dieci minuti: nel secondo quarto, infatti, i padroni di casa hanno piazzato un parziale micidiale di 16-0 che ha indirizzato la partita sui binari giusti. Diciottesima vittoria per l’EA7 Emporio Armani in stagione, che sale a quota 36 punti a due sole lunghezze dalla Virtus Bologna sconfitta ieri sera in casa contro la GeVi Napoli (81-89) – tredicesimo ko per la Vuelle, che rimane a 24 punti e fallisce l’aggancio all’ottavo posto occupato dalla Reyer Venezia. Shabazz Napier trascina i suoi con ben 22 ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023)si aggiudica l’unica sfida in programma nella domenica di Pasqua per la venticinquesima giornata dellaA di. I Campioni d’Italia sconfiggono al Forum la Carpegna Prosciuttoper 102-70 in un match rimasto equilibrato solo per i primi dieci minuti: nel secondo quarto, infatti, i padroni di casa hanno piazzato un parziale micidiale di 16-0 che ha indirizzato la partita sui binari giusti. Diciottesima vittoria per l’EA7 Emporio Armani in stagione, che sale a quota 36 punti a due sole lunghezze dallasconfitta ieri sera in casa contro la GeVi Napoli (81-89) – tredicesimo ko per la Vuelle, che rimane a 24 punti e fallisce l’aggancio all’ottavo posto occupato dalla Reyer Venezia. Shabazz Napier trascina i suoi con ben 22 ...

