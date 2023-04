Barella, due pali di fila: un dato certifica la sfortuna dell’Inter (Di domenica 9 aprile 2023) Proprio come contro la Fiorentina, Nicolò Barella ha colpito il palo anche contro la Salernitana. Vedendosi negare il gol dal legno per due gare di fila. E aumentando un dato che certifica la sfortuna dell’Inter in questa stagione. LEGNI CONTRO – Non è un mistero: in questo periodo all’Inter gira decisamente tutto storto. Tra occasioni non concretizzate, gol assurdi contro (vedasi quello di Candreva contro la Salernitana) e legni colpiti. Ne è un esempio Nicolò Barella, che nelle due gare contro Fiorentina e Salernitana si è visto negare la gioia del gol per ben due volte di fila dal palo. Ed entrambe le volte quando la rete sarebbe servita maggiormente: da una parte per pareggiare subito, contro i viola. Dall’altra per chiudere una partita dominata e ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) Proprio come contro la Fiorentina, Nicolòha colpito il palo anche contro la Salernitana. Vedendosi negare il gol dal legno per due gare di. E aumentando unchelain questa stagione. LEGNI CONTRO – Non è un mistero: in questo periodo all’Inter gira decisamente tutto storto. Tra occasioni non concretizzate, gol assurdi contro (vedasi quello di Candreva contro la Salernitana) e legni colpiti. Ne è un esempio Nicolò, che nelle due gare contro Fiorentina e Salernitana si è visto negare la gioia del gol per ben due volte didal palo. Ed entrambe le volte quando la rete sarebbe servita maggiormente: da una parte per pareggiare subito, contro i viola. Dall’altra per chiudere una partita dominata e ...

