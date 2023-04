Barcellona, Xavi sul futuro di Busquets: «La mia volontà è quella che rimanga, ma…» (Di domenica 9 aprile 2023) Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa circa il futuro del suo centrocampista Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «La mia volontà è quella che rimanga, però posso comprenderlo. Se tutto va bene, potrebbe andar via vincendo un titolo e sarebbe un grande momento. La sua decisione è molto vicina. Io me ne sono andato dopo aver vinto un triplete, Insisterò affinché resti. Ha fatto una grande stagione ma la sua importanza non è solo in campo ma anche come capitano e come esempio per i giovani. Per questo è importante che continui con noi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023)Hernandez, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa circa ildel suo centrocampistaHernandez, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «La miache, però posso comprenderlo. Se tutto va bene, potrebbe andar via vincendo un titolo e sarebbe un grande momento. La sua decisione è molto vicina. Io me ne sono andato dopo aver vinto un triplete, Insisterò affinché resti. Ha fatto una grande stagione ma la sua importanza non è solo in campo ma anche come capitano e come esempio per i giovani. Per questo è importante che continui con noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

