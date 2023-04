Barcellona, PSG al lavoro per trattenere Messi (Di domenica 9 aprile 2023) Il PSG vuole convincere, in ogni modo, Lionel Messi a rinnovare il suo contratto con i parigini, in scadenza a giugno, specialmente dopo le... Leggi su calciomercato (Di domenica 9 aprile 2023) Il PSG vuole convincere, in ogni modo, Lionela rinnovare il suo contratto con i parigini, in scadenza a giugno, specialmente dopo le...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Amin_acm : @vsm______ @gi4nlu0609 @Boo26017205 @_E_C_U_R_B Sai che vuol dire decisivo? Te mi citi una partita del 2020, dove s… - onanazario : @GIRLFRIENDlSM tra barcellona e psg ti serve un sano TSO alice - MicheleDefina2 : @pap1pap Molti qui dentro obbiettano che non è testato 'ad alti livelli'. Questo da giocatore non ha frequentato ca… - sportli26181512 : Barcellona, un asso nella manica per un clamoroso ritorno: Il Barcellona vuole fortemente il ritorno di Xavi Simons… - mikelelomb : @SimoneFavini10 Dal 2004 in Spagna hanno vinto Barcellona+ Real (16 volte) Atletico (2). Il Germania dal 2004 il Ba… -