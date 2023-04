Barcellona, i convocati di Xavi per la sfida contro il Girona (Di domenica 9 aprile 2023) Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida de La Liga contro il Girona Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida de La Liga contro il Girona. Portieri: Ter Stegen, Iñaki Peña, Arnau Tenas.Difensori: Araujo, Marcos Alonso, Jordi Alba, Sergi Roberto, Koundé, Eric Garcia, Balde.Centrocampisti: Busquets, Kessie, Gavi, Pablo Torre, Marc Casado, Aleix Garrido.Attaccanti: Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha, Alarcon, Estanis. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023)Hernandez, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista dellade La LigailHernandez, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista dellade La Ligail. Portieri: Ter Stegen, Iñaki Peña, Arnau Tenas.Difensori: Araujo, Marcos Alonso, Jordi Alba, Sergi Roberto, Koundé, Eric Garcia, Balde.Centrocampisti: Busquets, Kessie, Gavi, Pablo Torre, Marc Casado, Aleix Garrido.Attaccanti: Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha, Alarcon, Estanis. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: Il #RadioTweet di @PIERPARDO è dedicato al #RealMadrid che asfalta il #Barcellona in #CopadelRey e, ancora una volta, s… - tutticonvocati : Il #RadioTweet di @PIERPARDO è dedicato al #RealMadrid che asfalta il #Barcellona in #CopadelRey e, ancora una volt… - sportface2016 : #Barcellona, i convocati di #Xavi per il #Clasico di Copa del Rey contro il #RealMadrid - Federpentathlon : RT @Coninews: Concluso il training camp a Barcellona, per la Nazionale di pentathlon moderno è tempo di pensare alla seconda tappa della Co… - mondofelice6 : RT @Coninews: Concluso il training camp a Barcellona, per la Nazionale di pentathlon moderno è tempo di pensare alla seconda tappa della Co… -