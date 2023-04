Bar dell’Agenzia delle Entrate, il caso in Parlamento. Interrogazione M5S dopo le minacce all’inviato di Striscia La Notizia (Di domenica 9 aprile 2023) In un video messaggio in risposta all’appello del presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio, il senatore Mario Turco, vicepresidente nazionale del Movimento cinque stelle ha annunciato un’Interrogazione parlamentare sulla grave vicenda del gestore del bar dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 che ha aggredito l’inviato di Striscia La Notizia Jimmy Ghione e il cameraman Cosimo Giannatiempo. “Finalmente ci sarà una prima Interrogazione per sollecitare il governo a verificare cosa è accaduto e prendere provvedimenti. Ringrazio di questa prima risposta che dimostra attenzione per la lotta all’evasione fiscale e per la legalità. Spero che altri parlamentari e componenti del governo si muovano. Fare chiarezza e prendere provvedimenti adeguati è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 9 aprile 2023) In un video messaggio in risposta all’appello del presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio, il senatore Mario Turco, vicepresidente nazionale del Movimento cinque stelle ha annunciato un’parlamentare sulla grave vicenda del gestore del bardi Roma 6 che ha aggredito l’inviato diLaJimmy Ghione e il cameraman Cosimo Giannatiempo. “Finalmente ci sarà una primaper sollecitare il governo a verificare cosa è accaduto e prendere provvedimenti. Ringrazio di questa prima risposta che dimostra attenzione per la lotta all’evasione fiscale e per la legalità. Spero che altri parlamentari e componenti del governo si muovano. Fare chiarezza e prendere provvedimenti adeguati è ...

