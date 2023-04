Bah reagisce all’infortunio pre Benfica-Inter | «Pronto a tifare!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 aprile 2023) L’infortunio di Alexander Bah nella sfida contro il Porto costringerà il giocatore a saltare siadi martedì, sia il ritorno in programma a San Siro la settimana seguente (vedi articolo). Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, l’esterno destro dei lusitani ha commentato l’accaduto. GIORNATACCIA – La sfida contro il Porto per Alexander Bah è stata sicuramente da dimenticare. Non solo per la sconfitta, ma anche per l’infortunio al ginocchio che lo costringerà a seguiree la gara di ritorno dalla tribuna. Queste le sue parole sull’accaduto: “Che giornata di m… Per molti motivi. È il momento di voltare pagina e concentrarsi sul prossimo obiettivo. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno. Sarò indisponibile per alcune settimane, maa sostenere la squadra ...