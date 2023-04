"Avevo le mie cose". Arisa e Raimondo Todaro? Imbarazzo da Silvia Toffanin (Di domenica 9 aprile 2023) Arisa sempre più spontanea. Anche nello studio di Verissimo davanti a Silvia Toffanin. Ospite della puntata di domenica 9 aprile su Canale 5, la cantane non lesina momenti esilaranti. E parlando delle sue performance del sabato sera ad Amici dove balla e canta con Raimondo Todaro, Arisa si lascia andare a una divertente confessione: "Però sai in quei giorni li che cosa vuoi cavare", dice in riferimento all'esibizione che non le è piaciuta. Credendo di sviare l'argomento la conduttrice risponde: "Come in quei giorni li?". "No - cerca di dire la sua Todaro -, è che noi non proviamo tantissimo". Ma la cantante rincara la dose imbarazzando la padrona di casa: "No, no, Avevo le mie cose". E poi, tornando al collega: "Ci sono volte ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023)sempre più spontanea. Anche nello studio di Verissimo davanti a. Ospite della puntata di domenica 9 aprile su Canale 5, la cantane non lesina momenti esilaranti. E parlando delle sue performance del sabato sera ad Amici dove balla e canta consi lascia andare a una divertente confessione: "Però sai in quei giorni li che cosa vuoi cavare", dice in riferimento all'esibizione che non le è piaciuta. Credendo di sviare l'argomento la conduttrice risponde: "Come in quei giorni li?". "No - cerca di dire la sua-, è che noi non proviamo tantissimo". Ma la cantante rincara la dose imbarazzando la padrona di casa: "No, no,le mie". E poi, tornando al collega: "Ci sono volte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... darkstorm_cloud : Lo facevano le mie compagne ma alle medie lol e nonostante io non facessi nulla mi prendevano per il culo perché co… - relppda : Fino alle superiori mi sono sempre vergognata delle mie gambe perché le ho leggermente arcuate, una in particolare… - CrescenzoFilo : RT @tvstellare: “In quei giorni lì avevo le mie cose” ARISA ?? #verissimo - rinocimini : RT @tvstellare: “In quei giorni lì avevo le mie cose” ARISA ?? #verissimo - bohokciao : RT @tvstellare: “In quei giorni lì avevo le mie cose” ARISA ?? #verissimo -