Avevano legato la figlia al letto «perché si calmasse», il gip scagiona i genitori dopo l’arresto: «Metodi inadeguati ma correttivi» (Di domenica 9 aprile 2023) I lividi e le urla erano chiari segni del disagio della quattordicenne. Ma i genitori Avevano comunque deciso di legarle mani e piedi con dei foulard per essere tornata troppo tardi la sera. Era il primo aprile ma non era uno scherzo quando i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione del quartiere Aurora di Torino. Successivamente, la coppia era stata arrestata, ma una settimana più tardi il gip ha deciso per la scarcerazione dei genitori, giudicando i Metodi utilizzati «inadeguati ma correttivi» alla luce della vita che conduceva la ragazza. La pm Lisa Bergamasco aveva ipotizzato per la coppia i reati di maltrattamento e sequestro di persona, ma le indagini preliminari hanno portato all’immediata scarcerazione dei due, che secondo il gip hanno tentato solamente di arginare l’evolversi di una situazione complicata. ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) I lividi e le urla erano chiari segni del disagio della quattordicenne. Ma icomunque deciso di legarle mani e piedi con dei foulard per essere tornata troppo tardi la sera. Era il primo aprile ma non era uno scherzo quando i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione del quartiere Aurora di Torino. Successivamente, la coppia era stata arrestata, ma una settimana più tardi il gip ha deciso per la scarcerazione dei, giudicando iutilizzati «inadeguati ma correttivi» alla luce della vita che conduceva la ragazza. La pm Lisa Bergamasco aveva ipotizzato per la coppia i reati di maltrattamento e sequestro di persona, ma le indagini preliminari hanno portato all’immediata scarcerazione dei due, che secondo il gip hanno tentato solamente di arginare l’evolversi di una situazione complicata. ...

