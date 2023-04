(Di domenica 9 aprile 2023)averto i dissuasori nella, l’amministrazione capitolina aveva annunciato l’intenzione di posizionarne tanti. Il progetto ambizioso è volto non tanto a comminare multe, quanto a ‘educare’ gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità per cercare di limitare il più possibile gli incidenti.una settimana dall’attivazione deglinel sottopasso che passa sotto la collina di Monte Mario e collega la Tangenziale Est all’altezza dello stadio Olimpico a via della Pineta Sacchetti all’altezza del policlinico Gemelli, i lavori per l’allestimento dei dissuasori di velocità tocca al viadotto Giubileo del 2000.verranno allestiti glidissuasori Ma il piano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Autovelox a Roma, dopo la galleria Giovanni XXIII il Campidoglio ne installa altri: ecco dove - nicolewerlai : RT @jpbellotto: dadaismo stradale a Roma dove l'autovelox è posizionato ai bordi di una strada dove normalmente di giorno la velocità di pu… - stormi1904 : RT @targiumann: @Antincivili @gualtierieurope @DanieleParrucci @Sabrinalfonsi @Lavoratori_Ama @F_Carpano @FlaviaDegreg @giuliana_63 @lorenz… - quotidianolazio : Autovelox mobili installati a Roma e nel Lazio nella settimana di Pasqua - - targiumann : @Antincivili @gualtierieurope @DanieleParrucci @Sabrinalfonsi @Lavoratori_Ama @F_Carpano @FlaviaDegreg @giuliana_63… -

die Studio Perillo s.r.l. di Palo del Colle (BA). Sarà una vera e propria occasione di ...sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Attualitàad ...... giorno in cui è entrato in servizio il moderno sistema di monitoraggio Celeritas, gli... Abbonati per leggere anche Leggi anche Monopattini: Parigi li boccia,vara il numero chiuso. Il ...Qui invece la mappa degli. Per questa settimana non sono previste postazioni di controllolunedì 3 Aprile e martedì 4 Aprile . Per chi fosse interessato, qui i nostri ...

Roma punta su tutor e autovelox: dopo la galleria Giovanni XXIII arriva la stretta su altre strade RomaToday

A Roma, quando le strade sono intasate dal traffico, le auto circolano a una velocità media tra i 17 e i 18 chilometri orari. Dopo il tramonto e verso le prime luci dell’alba, quando ...I controlli per il rispetto dei limiti di velocità sono nel nostro paese molto estesi e prevedono l’uso dei classici dispositivi per la rilevazione di queste infrazioni. Nelle ultime settimane proprio ...