Autostrada Firenze-mare | chiusure notturne del casello di Prato Est

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReErthu : Ma che risposta gli vuoi dare tu hai fatto la FIAT noi abbiamo fatto le ferrovie noi abbiamo fatto la linea fino a… - NedKras : @armagio Normalità, però quando hai un'istituzione come. Il comune si Firenze che ti 'ricatta', non ti permette di… - Barbarameloni11 : Autostrada Firenze Mare, un sole ?? spettacolare una temperatura ??? primaverile, perché era necessario, tra le tant… - throwatantrum_ : Comunque troppo bello quando in autostrada passi vicino Firenze e si vede la cupola di santa Maria del fiore - DIASSA82 : @A_5170 @brotto_marco A Firenze idem , i blocchi in autostrada idem, le botte a Trieste invece quelle erano VERE!… -

Percorso alternativo per via Curzio Malaparte -A1: via San Bonaventura - via Padre Ernesto Balducci - via Suor Anna Lapini - via dei Cattani - via Curzio Malaparte. Via dei Guicciardini: ...... certo, se si pensa alle ore interminabili in coda nei weekend da bollino nero in, ma ...(88°). Busto Arsizio (90°). Bari (92°). Avete letto bene. Dopo Palermo, Roma (107 ore con ...... ecco quando ci sarà il boom inIl clou del traffico previsto in, quindi, è ...- Napoli nel tratto che da Roma va verso la città campana e nel tratto che collega Bologna a. ...

Incidente A1, lunga coda tra Firenze Sud e Scandicci LA NAZIONE

FIRENZE : Traffico intenso a Pasqua sulle strade della Toscana, dove sono stati registrate code, incolonnamenti e rallentamenti sulle arterie dirette al mare ...Lo sfogo di Briatore per le code in autostrada in Liguria, i social ironizzano Oltre 5mila persone in piazza Duomo hanno assistito al tradizionale volo della colombina che ha innescato il Brindellone ...