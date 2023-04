Auto sfonda la vetrina del negozio di fiori: sfiorata una tragedia (Di domenica 9 aprile 2023) tragedia sfiorata la mattina di Pasqua a Paratico (Bs), subito dopo Sarnico. Verso le 7.30 di domenica 9 aprile un’Auto ha sfondato la vetrina del negozio di fiori “Bohem” ed è finita all’interno. Per fortuna la vettura l’Auto non ha travolto clienti o pedoni e pure l’uomo che era al volante, un 74enne, se la sarebbe cavata con traumi e lesioni di lieve entità: dopo le prime cure prestate dai volontari di Sarnico, arrivati a bordo di un’ambulanza, è stato ricoverato (in codice verde) all’ospedale di Iseo. La dinamica di quanto accaduto questa mattina in via Roma è al vaglio della polizia stradale di Iseo. Secondo le prime informazioni, il 74enne avrebbe prima tamponato un’Auto, poi avrebbe perso il controllo della sua utilitaria ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 aprile 2023)la mattina di Pasqua a Paratico (Bs), subito dopo Sarnico. Verso le 7.30 di domenica 9 aprile un’hato ladeldi“Bohem” ed è finita all’interno. Per fortuna la vettura l’non ha travolto clienti o pedoni e pure l’uomo che era al volante, un 74enne, se la sarebbe cavata con traumi e lesioni di lieve entità: dopo le prime cure prestate dai volontari di Sarnico, arrivati a bordo di un’ambulanza, è stato ricoverato (in codice verde) all’ospedale di Iseo. La dinamica di quanto accaduto questa mattina in via Roma è al vaglio della polizia stradale di Iseo. Secondo le prime informazioni, il 74enne avrebbe prima tamponato un’, poi avrebbe perso il controllo della sua utilitaria ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AGR_web : Anzio, sfonda il lunotto posteriore di un'auto per rubare, sorpreso dai Carabinieri finisce in manette I Cara ...… - PiacenzaSera : Perde il controllo dell’auto e sfonda la cancellata di un parcheggio #piacenza #incidentepiacenza - larampait : (VIDEO) #Auto sfonda il #muro e finisce nel #fossato - infoitsport : Incidente choc per Kiyine, auto decolla e sfonda palestra - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Pezzo di ferro si stacca da un camion e sfonda il parabrezza di un’auto in autostrada -