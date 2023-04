Auto finisce fuori strada | muore 50enne | grave suo nipote 16enne

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Trentin0 : Tragedia nel Salento - Auto finisce fuori strada sotto la grandine: muore 50enne, grave suo nipote 16enne. Incident… - stranifattinews : Auto finisce fuori strada in Salento: muore 50enne, grave suo nipote di 16 anni - occhio_notizie : ??ULTIM'ORA - Incidente della Domenica di Pasqua nel #Salernitano Auto finisce contro un palo: una 22enne è grave >>… - VTrend_it : Si addormenta alla guida e con l’auto finisce in un campo - PasqualeVacca12 : RT @Capezzone: +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ Clippino 4 bis (grazie @il_latinista) Ecofollie Ue. Ora è il vostro barbecue che… -

Un 50enne è morto e un 16enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto verso le 4.30, durante una forte grandinata, sulla strada provinciale 363 a Vitigliano, frazione di Santa ...Potremmo chiamarlo il miracolo di Pasqua quello che è accaduto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile a Sbarro Valentino di Verolengo.FELIZZANO - Incidente questa notte, verso le 23.30, in via della Stazione a Felizzano . Per ragioni da chiarire un giovane, alla guida della sua, è uscito di strada autonomamente ed è andato a sbattere contro un muro. Nell'impatto ha riportato diverse fratture ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco per essere consegnato ai sanitari del ...

L’auto finisce fuori strada al guado e si ribalta più volte: giovane ferita Il Messaggero Veneto

Un 50enne è morto e un 16enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto verso le 4.30, durante una forte grandinata, sulla strada provinciale 363 a Vitigliano, frazione di Santa Ce ...Incidente stradale nella notte sulla provinciale 363: perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada. Un morto e un ferito. E' il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 4 sulla provinciale ...