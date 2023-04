(Di domenica 9 aprile 2023) Sono passati ormai dieci giorni da quandoharito il suofiglio ,. La figlia di Michelle Hunziker è tornata sui social per mostrare ai follower quanto il suo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Che lavoro fa il fidanzato di Aurora Ramazzotti - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, il confronto prima e dopo il parto: 'Il corpo è magico' - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, primo selfie con Cesare: «Ecco il mio corpo post parto». Le foto prima e dopo il pancione - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, la foto che spiazza tutti: 'L'ultima volta, magico' - zazoomblog : Questa è lultima volta: Aurora Ramazzotti la foto che spiazza tutti Guarda - #Questa #lultima #volta: #Aurora -

Sono passati ormai dieci giorni da quandoha partorito il suo primo figlio , Cesare. La figlia di Michelle Hunziker è tornata sui social per mostrare ai follower quanto il suo corpo sia cambiato in soli 10 giorni: il ...continua a raccontare la sua nuova vita da mamma sui social. E lo fa con stories , post e foto che rivelano minuto per minuto questa sua nuova sfida. Sono romai passati 10 giorni dal ...Lo stupore dell'influencer nel rivedersi adesso dopo 9 mesi di ...

Aurora Ramazzotti, primo selfie con Cesare: «Ecco il mio corpo post parto». Le foto prima e dopo il pancione leggo.it

Che lavoro fa il fidanzato di Aurora Ramazzotti Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul padre di Cesare e compagno della figlia di Eros e Michelle Hunziker. Chi è e che lavoro fa il fidanzato di ...Fan si sente male al live di Eros Ramazzotti, lui attacca i soccorritori: "Ci avete messo 10 minuti" Durante il concerto di Eros Ramazzotti a Roma, una fan nel parterre si è sentita male. Il cantante ...