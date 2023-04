"Attenzione, cambia tutto": Giuliacci, un ribaltone mai visto sull'Italia (Di domenica 9 aprile 2023) Un vero e proprio ribaltone. Come ha già raccontato il colonnello Mario Giuliacci, il quadro delle temperature potrebbe subire una rapida inversione di tendenza già dai prossimi giorni. A quanto pare, dopo questa fase gelida che sta accompagnando i giorni della Pasqua con precipitazioni e temperature rigide soprattutto al centro-sud, dalla prossima settimana e nell'arco di 7 giorni potrebbe arrivare sull'Italia un primo assaggio concreto di caldo estivo. E su meteoGiuliacci.it, il colonnello fa un quadro dettagliato della situazione: "Le giornate più miti dovrebbero essere tra martedì 11 e giovedì 13 Aprile. Il promontorio africano dovrebbe durare davvero molto poco e lasciare rapidamente spazio a una prima perturbazione proprio nella giornata di giovedì 13. Sarà coinvolto quasi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Un vero e proprio. Come ha già raccontato il colonnello Mario, il quadro delle temperature potrebbe subire una rapida inversione di tendenza già dai prossimi giorni. A quanto pare, dopo questa fase gelida che sta accompagnando i giorni della Pasqua con precipitazioni e temperature rigide sopratal centro-sud, dalla prossima settimana e nell'arco di 7 giorni potrebbe arrivareun primo assaggio concreto di caldo estivo. E su meteo.it, il colonnello fa un quadro dettagliato della situazione: "Le giornate più miti dovrebbero essere tra martedì 11 e giovedì 13 Aprile. Il promontorio africano dovrebbe durare davvero molto poco e lasciare rapidamente spazio a una prima perturbazione proprio nella giornata di giovedì 13. Sarà coinvolto quasi ...

