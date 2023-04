Attentato Tel Aviv, "Parini morto per impatto auto" (Di domenica 9 aprile 2023) Alessandro Parini, l'avvocato romano rimasto ucciso venerdì sera in un attacco sul lungomare di Tel Aviv , è morto in conseguenza dell'impatto dell'auto lanciata dall'arabo - israeliano Yousef Abu ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) Alessandro, l'avvocato romano rimasto ucciso venerdì sera in un attacco sul lungomare di Tel, èin conseguenza dell'dell'lanciata dall'arabo - israeliano Yousef Abu ...

GiorgiaMeloni: Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell'attentato terroristico…
GiuseppeConteIT: Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas…
stanzaselvaggia: La più cara amica di Alessandro Parini, l'italiano morto nell'attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ??
ChiranAngelgela: Attentato di #TelAviv, Alessandro Parini colpito anche da un proiettile alla gamba. Lo confermano gli amici che erano…
Danireport: Ci sono fondati sospetti che a Tel Aviv sia stato un incidente e non un attentato, l'autista non era armato e non era parti…