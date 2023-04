Attentato Tel Aviv | nessun proiettile ritrovato nel corpo di Alessandro Parini Fonti polizia | “L’assassino ha agito in modo premeditato”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - stanzaselvaggia : La più cara amica di Alessandro Parini, l’italiano morto nell’attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ?? - eudaimonia00_ : RT @fanpage: Alessandro Parini, il giovane avvocato italiano vittima dell'attentato di Tel Aviv, sarebbe stato colpito anche da un proietti… - GuidoFinzi : RT @romaebraica: L’attentato terroristico a Tel Aviv è l’ultimo di un’escalation di odio verso gli ebrei ed Israele. Ci stringiamo attorno… -

L'Istituto di medicina legale diAviv ha smentito alcune notizie riportate da media italiani, precisando che non è stato ritrovato alcun proiettile nel corpo di Alessandro Parini, morto nell'attacco di due sere fa. Lo riferisce l'...Intanto ieri sera il gruppo di italiani coinvolto nell'diAviv è rientrato in Italia . In Israele è rimasto uno dei due connazionali feriti.L'Istituto di medicina legale diAviv ha smentito alcune notizie riportate da media italiani, precisando che non è stato ritrovato alcun proiettile nel corpo di Alessandro Parini, morto nell'attacco di due sere fa. Lo riferisce l'...

Attentato a Tel Aviv: ucciso Alessandro Parini, giovane avvocato romano. Feriti altri due italiani - Medico legale: nessun proiettile nel corpo di Parini - Medico legale: nessun proiettile nel corpo di Parini RaiNews

Rimangono ancora diverse domande e punti da chiarire riguardo alla morte di Alessandro Parini, l’avvocato romano 35enne travolto e ucciso da un’auto sul lungomare di Tel Aviv. Alcune risposte potrà fo ...Rimangono ancora diverse domande e punti da chiarire riguardo alla morte di Alessandro Parini, l’avvocato romano 35enne travolto e ucciso da un’auto sul lungomare di Tel Aviv. Alcune risposte potrà fo ...