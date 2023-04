Attentato Tel Aviv, “nessun proiettile nel corpo di Alessandro Parini” (Di domenica 9 aprile 2023) Lo precisa l'Istituto di medicina legale israeliano L’Istituto di medicina legale di Tel Aviv ha smentito alcune notizie riportate da media italiani, precisando che non è stato ritrovato alcun proiettile nel corpo di Alessandro Parini, morto nell’attacco di due sere fa. Lo riferisce l’emittente israeliana N12. “Parini è rimasto gravemente ferito alla testa e alla schiena a seguito dell’urto con il veicolo, e sul suo corpo non ci sono segni di arma da fuoco”, si legge. Sono intanto rientrati in Italia i compagni di viaggio delll’avvocato 35enne. Il gruppo ha viaggiato su un aereo di linea che è atterrato intorno alle 19 di eiri sera all’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ di Fiumicino. Subito dopo, scortato dalla polizia, ha lasciato lo scalo romano. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 aprile 2023) Lo precisa l'Istituto di medicina legale israeliano L’Istituto di medicina legale di Telha smentito alcune notizie riportate da media italiani, precisando che non è stato ritrovato alcunneldi, morto nell’attacco di due sere fa. Lo riferisce l’emittente israeliana N12. “è rimasto gravemente ferito alla testa e alla schiena a seguito dell’urto con il veicolo, e sul suonon ci sono segni di arma da fuoco”, si legge. Sono intanto rientrati in Italia i compagni di viaggio delll’avvocato 35enne. Il gruppo ha viaggiato su un aereo di linea che è atterrato intorno alle 19 di eiri sera all’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ di Fiumicino. Subito dopo, scortato dalla polizia, ha lasciato lo scalo romano. L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - stanzaselvaggia : La più cara amica di Alessandro Parini, l’italiano morto nell’attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ?? - franco_sala : RT @lucfontana: Attentato a Tel Aviv, le prime ricostruzioni: Alessandro Parini aveva un proiettile nella gamba ?@Corriere? - JPCK72 : RT @giulianol: Gli stessi che esaltano un attentato in un caffè di Pietroburgo esecrano un attentato sul lungomare di Tel Aviv. -