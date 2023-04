Attentato Tel Aviv | i medici legali smentiscono le ricostruzioni sulle cause della morte | non ci sono proiettili nel corpo di Alessandro Parini

(Di domenica 9 aprile 2023) Rimangono ancora diverse domande e punti da chiarire riguardo alladi, l’avvocato romano 35enne travolto e ucciso da un’auto sul lungomare di Tel. Alcune risposte potrà fornirle solo l’autopsia che verrà effettuata sul. Al momento, ciò che è certo è che l’uomo, insieme ad altre 7 persone rimaste ferite, è stato travolto e ucciso dall’auto lanciata sulla pista pedonale. E soprattutto, è questo uno dei punti ancora da chiarire di tutta la vicenda, non è stato raggiunto da alcun colpo di proiettile. Proprio su una possibile sparatoria le informazioni arrivano contraddittorie. Le prime notizie circolate parlavano di un’auto lanciata contro i pedoni dalla quale un uomo aveva anche aperto il fuoco. Poi si è scoperto che Yussef Abu Jabber, colui che era alla guida del mezzo, ...

GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell'attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas…

Intanto ieri sera il gruppo di italiani coinvolto nell'diAviv è rientrato in Italia . In Israele è rimasto uno dei due connazionali feriti.L'Istituto di medicina legale diAviv ha smentito alcune notizie riportate da media italiani, precisando che non è stato ritrovato alcun proiettile nel corpo di Alessandro Parini, morto nell'attacco di due sere fa. Lo riferisce l'...Parla un medico dell'Ospedale dove sono ricoverati i feriti dell'. Altri feriti sono stati operati e "saranno dimessi tra tre - quattro ...

Secondo l'istituto di medicina legale di Tel Aviv il 35enne romano morto nell'attentato è rimasto gravemente ferito alla testa e alla schiena dopo essere stato colpito dall'auto che è piombata sulla f ...