Attentato Tel Aviv | i medici legali smentiscono le ricostruzioni della stampa italiana | nessun proiettile nel corpo di Alessandro Parini

(Di domenica 9 aprile 2023) Rimangono ancora diverse domande e punti da chiarire riguardo alla morte di Alessandro Parini, l'avvocato 35enne travolto e ucciso da un'auto sul lungomare di Tel Aviv. Alcune risposte potrà fornirle solo l'autopsia che verrà effettuata sul corpo del giovane. Al momento, ciò che è certo è che il giovane, insieme ad altre 7 persone rimaste ferite, è stato travolto e ucciso dall'auto lanciata sulla pista pedonale. E soprattutto, è questo uno dei punti ancora da chiarire di tutta la vicenda, non è stato raggiunto da alcun colpo di arma da fuoco. Proprio su una possibile sparatoria le informazioni arrivano contraddittorie. Le prime informazioni circolate parlavano di un'auto lanciata contro i pedoni dalla quale un uomo aveva aperto anche il fuoco. Poi si è scoperto che Yussef Abu Jabber, colui che era alla guida dell'auto, è stato ucciso dalla polizia.

Intanto ieri sera il gruppo di italiani coinvolto nell'attentato di Tel Aviv è rientrato in Italia. In Israele è rimasto uno dei due connazionali feriti. L'Istituto di medicina legale di Tel Aviv ha smentito alcune notizie riportate da media italiani, precisando che non è stato ritrovato alcun proiettile nel corpo di Alessandro Parini, morto nell'attacco di due sere fa.

Secondo l'istituto di medicina legale di Tel Aviv il 35enne romano morto nell'attentato è rimasto gravemente ferito alla testa e alla schiena dopo essere stato colpito dall'auto che è piombata sulla folla. Secondo alcune testimonianze la morte del turista italiano era da ricondurre ad alcuni colpi di pistola esplosi, elemento che però viene smentito dalla tac sul corpo di Alessandro Parini.