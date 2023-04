Attentato Tel Aviv | fiori e candele per la vittima italiana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - stanzaselvaggia : La più cara amica di Alessandro Parini, l’italiano morto nell’attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ?? - PRCPadova : RT @ChiranAngelgela: Attentato di #TelAviv, Alessandro Parini colpito anche da un proiettile alla gamba. Lo confermano gli amici che erano… - dileguossi : RT @giulianol: Gli stessi che esaltano un attentato in un caffè di Pietroburgo esecrano un attentato sul lungomare di Tel Aviv. -

Leggi anche Chi era Alessandro Parini, il 35enne italiano ucciso nell'Aviv: 'Era appena arrivato' Turista italiano ucciso inAviv, ferito connazionale: "La vittima è ...Leggi AncheAviv, nessun proiettile ritrovato nel corpo di Alessandro Parini. Fonti polizia: 'L'assassino ha agito in modo premeditato' Ed è proprio uno di quei ragazzi a ricostruire ...... padre di sei ragazze, che lavorava come bidello con la moglie in un liceo vicino aAviv. ... che potrebbe essersi sentito male , ma la procura di Roma indaga percon finalità di ...

Attentato Tel Aviv: "Alessandro Parini morto per impatto auto, nessun proiettile su corpo" Sky Tg24

Città del Vaticano - E' una festa carica di tensioni e di speranze. Papa Francesco le riassume tutte nel messaggio in mondovisione con acclusa la benedizione Urbi et Orbi dalla ...La madre di Alessandro Parini, morto nell’attentato a Tel Aviv, non voleva che il figlio partisse per Israele. Come riporta il Corriere della Sera, la donna, Nicoletta Ciocca, era preoccupata che pote ...