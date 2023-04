Attentato di Tel Aviv, Israele: “Nessun proiettile rinvenuto sul corpo di Alessandro Parini” (Di domenica 9 aprile 2023) “Nessun proiettile è stato rinvenuto sul corpo di Alessandro Parini”. Da Israele smentiscono le prime notizie che erano circolate sui risultati delle analisi post mortem sul corpo del giovane avvocato italiano vittima dell’Attentato di Tel Aviv. “Nessun proiettile è stato rinvenuto dalla tac sul corpo di Alessandro Parini”, hanno spiegato dall’Istituto di medicina legale a cui le autorità locali hanno chiesto di effettuare gli esami sula salma del 35enne. L’Istituto ha confermato invece che ancora non è stata effettuata l’autopsia sul corpo del giovane italiano e che è incerto se sarà effettuata. Le ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) “è statosuldi”. Dasmentiscono le prime notizie che erano circolate sui risultati delle analisi post mortem suldel giovane avvocato italiano vittima dell’di Tel. “è statodalla tac suldi”, hanno spiegato dall’Istituto di medicina legale a cui le autorità locali hanno chiesto di effettuare gli esami sula salma del 35enne. L’Istituto ha confermato invece che ancora non è stata effettuata l’autopsia suldel giovane italiano e che è incerto se sarà effettuata. Le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - stanzaselvaggia : La più cara amica di Alessandro Parini, l’italiano morto nell’attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ?? - RedazioneLaNews : Attentato a Tel Aviv, i medici legali: 'Nessun proiettile sul corpo di Parini'. Ma rimangono i dubbi sulla ricostru… - venetolink : RT @giulianol: Gli stessi che esaltano un attentato in un caffè di Pietroburgo esecrano un attentato sul lungomare di Tel Aviv. -