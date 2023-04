Attacco terroristico a Tel Aviv | ecco come è morto Alessandro Parini

(Di domenica 9 aprile 2023)per l'impatto provocato dall'auto lanciata dall'arabo - israeliano Yousef Abu Jaber contro il gruppo in cui si trovava il giovane in unsul lungomare di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ofirgendelman : Ogni italiano deve vedere queste foto di terroristi palestinesi che distribuiscono caramelle, celebrando l'uccision… - IsraelinItaly : È con il cuore a pezzi che condividiamo il messaggio del Ministro Tajani, il quale ha confermato che la persona ucc… - AmbAlonBar : Voglio esprimere il mio shock per un altro terribile attacco terroristico questa sera a Tel Aviv, contro persone in… - MauroPetricca : RT @GiancarloDeRisi: Orrore a Gaza: così esaltano l'attacco terroristico. Uomini incappucciati distribuiscono cibo della tradizione islamic… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? #AlessandroParini è morto per l'impatto provocato dall'auto lanciata dall'arabo-israeliano #YousefAbuJaber contro il gruppo… -

Alessandro Parini è morto per l'impatto provocato dall'auto lanciata dall'arabo - israeliano Yousef Abu Jaber contro il gruppo in cui si trovava il giovane in unsul lungomare di Tel Aviv . Lo rivelano, citate da Haaretz , fonti della polizia al termine di esami sul corpo dell'avvocato italiano. Ferite alla testa e alla schiena dell'...Alessandro Parini è morto per l'impatto provocato dall'auto lanciata dall'arabo - israeliano Yousef Abu Jaber contro il gruppo in cui si trovava il giovane in unsul lungomare di Tel Aviv. Lo rivelano, citate da Haaretz, fonti della polizia al termine di esami sul corpo dell'avvocato italiano confermando che non sono stati trovati ......già ieri pomeriggio dal secondo quotidiano israeliano Haaretz che riportava come la polizia di Tel Aviv avrebbe valutato l'ipotesi che quanto avvenuto possa non essere stato un. ...

