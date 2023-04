Attacchi terroristici uccidono 44 persone nel nord del Burkina Faso (Di domenica 9 aprile 2023) Almeno 44 civili sono stati uccisi in due Attacchi terroristici separati nel nord del Burkina Faso, nella regione del Sahel, hanno dichiarato sabato le autorità. Gli Attacchi sono avvenuti nella notte di giovedì nei villaggi di Kourakou e Tondobi, situati a circa 5 chilometri dal comune di Seytenga, nella provincia di Seno, ha dichiarato il Leggi su periodicodaily (Di domenica 9 aprile 2023) Almeno 44 civili sono stati uccisi in dueseparati neldel, nella regione del Sahel, hanno dichiarato sabato le autorità. Glisono avvenuti nella notte di giovedì nei villaggi di Kourakou e Tondobi, situati a circa 5 chilometri dal comune di Seytenga, nella provincia di Seno, ha dichiarato il

