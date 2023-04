Atp Montecarlo | Sinner e Schwartzman vincono all' esordio nel doppio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Atp Monte-Carlo, Sinner/Schwartzman avanti in doppio: Nei sedicesimi di finale del torneo di doppio del Masters 100… - infoitsport : ATP Montecarlo 2023, Jannik Sinner e Diego Schwartzman approdano agli ottavi del torneo di doppio - OA_Sport : ATP Montecarlo 2023, Jannik Sinner e Diego Schwartzman approdano agli ottavi del torneo di doppio - - paoloangeloRF : Monte-Carlo, si parte: il torneo LIVE su Sky Sport - Gazzetta_it : Impresa Nardi: batte in tre set Otte e si qualifica per il main draw di Montecarlo -

- In attesa dell'esordio nel singolo Jannik Sinner avince nel doppio in coppia con l'argentino Schwartzman : battuti nei sedicesimi di finale in tre set nel primo torneo Masters 1000 sulla terra rossa della stagione il duo Granollers - ...Nei sedicesimi di finale del torneo di doppio del Masters 1000 di Monte - Carlo vittoria per Jannik Sinner in coppia con l'argentino Diego Schwartzman. Sconfitti Granollers - Zeballos in tre set (6 - ...Il possibile percorso di Sinner aSì, in un eventuale terzo turno il numero d'Italia s'... invece, nel round robin delleFinals di due anni fa. Ammesso che Jannik ce la faccia a ...

ATP Montecarlo 2023, Jannik Sinner e Diego Schwartzman approdano agli ottavi del torneo di doppio OA Sport

MONTECARLO - Grandissimo risultato per Luca Nardi al Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro infatti ha battuto Oscar Otte accedendo così al main draw della compeitizione. Il tennista, numero 161 nel ra ...L'azzurro e l'argentino battono nei sedicesimi la coppia Granollers-Zeballos con il punteggio di 6-3, 1-6, 11-9 ...