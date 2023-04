ATP Montecarlo, Nicola Pietrangeli: “Non mi stupirei se vincesse Sinner, ma Djokovic è il favorito” (Di domenica 9 aprile 2023) Il primo grande appuntamento della stagione tennistica sulla terra rossa inizia oggi. A Montecarlo è tempo di Masters1000, a cui prenderà parte anche Jannik Sinner, che vuole confermare i passi avanti compiuti in primavera con la semifinale di Indian Wells e la finale ottenuta in quel di Miami, fino ad arrivare all’ottavo posto nella classifica ATP che sarà realtà da domani. Con le sue prestazioni, il ragazzo di Sesto Pusteria sta attraendo a sé sempre più consensi. Messi da parte i problemi fisici della scorsa annata, dovuti anche ad una crescita ancora in atto e al cambio repentino di staff al suo seguito, Jannik è ormai un giocatore sempre più solido con i propri fondamentali e ogni volta dà l’impressione di poter superare i propri limiti. Tanto da conquistare anche il decano del nostro tennis Nicola Pietrangeli. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Il primo grande appuntamento della stagione tennistica sulla terra rossa inizia oggi. Aè tempo di Masters1000, a cui prenderà parte anche Jannik, che vuole confermare i passi avanti compiuti in primavera con la semifinale di Indian Wells e la finale ottenuta in quel di Miami, fino ad arrivare all’ottavo posto nella classifica ATP che sarà realtà da domani. Con le sue prestazioni, il ragazzo di Sesto Pusteria sta attraendo a sé sempre più consensi. Messi da parte i problemi fisici della scorsa annata, dovuti anche ad una crescita ancora in atto e al cambio repentino di staff al suo seguito, Jannik è ormai un giocatore sempre più solido con i propri fondamentali e ogni volta dà l’impressione di poter superare i propri limiti. Tanto da conquistare anche il decano del nostro tennis. Il ...

